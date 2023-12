“Romulus” estará ambientada entre las dos primeras películas de Alien

La franquicia de “Alien” producida por 20th Century Studios, el primer proyecto bajo la administración de The Walt Disney Company será “Romulus” cinta que será dirigida por el cineasta uruguayo Fede Álvarez, recientemente una de sus protagonistas Cailee Spaeny confirmó en una entrevista para Variety que estará ambientada entre la primera y segunda entrega.

La saga fue creada por el reconocido director Ridley Scott que sigue vinculado como productor ejecutivo, aunque el segundo filme apostó más por la acción que por el terror al contar con James Cameron al frente, de ahí las otras secuelas con otros directores tuvieron menos éxito.

Su creador el británico apostó entonces por precuelas que condujeran a los eventos de “El Octavo Pasajero” logrando estrenar Prometheus y Covenant, pero luego de la compra de Century Fox por parte de Disney los planes volvieron a cambiar, por lo que los fanáticos siguen a la expectativa.

Alien: Romulus originalmente fue planeada para ser una cinta exclusiva de la plataforma streaming de Hulu pero decidieron que mejor si tuviera un estreno en cines programando su lanzamiento para el 16 de agosto del 2024.

Cailee Spaeny actriz estadounidense de 25 años reconocida por su papel de Amara Namani en Pacific Rim: Uprising, recientemente interpretó a la ex esposa de Elvis Presley en Priscilla.

Isabela Merced la estadounidense-peruana también tendrá un rol protagónico sus créditos incluyen proyectos como Familia al instante, Dora y la ciudad perdida y próximamente será Anya Corazon en Madame Web y Hawkgirl en Superman Legacy, el elenco del nuevo proyecto de Alien es completado por David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu.

La saga de los xenomorfos tendrá además su primera serie la cual está siendo desarrollada por Noah Hawley, el programa será estelarizado por Sidney Chandler y Timothy Olyphant.

Cailee Spaeny says Fede Alvarez’s ‘ALIEN: ROMULUS’ film is set between ‘ALIEN’ and ‘ALIENS’.



(Source: https://t.co/39fQ9WB4qM) pic.twitter.com/BIzhNjRhTC