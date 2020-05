"Ron Weasley" se convierte en papá por primera vez

México.- El actor británico Rupert Grint, famoso por su papel de Ron Weasley en las películas de Harry Potter, ha sido padre de una niña con su pareja, la actriz Georgia Groome, informaron en un comunicado.

En la breve nota, se reveló el nacimiento de la pequeña, sin aportar más detalles, y se pide "respeto a la intimidad en este momento tan especial".

Rupert, de 31 años, y su novia Georgia, de 28, han estado junta desde 2011. Anunciaron la noticia de que estaba embarazada en abril.

La estrella saltó a la fama mundial después de protagonizar Harry Potter y la piedra filosofal en 2001 como Ron, el mejor amigo leal pero propenso a los accidentes de Harry.

Sus papeles en televisión incluyen la comedia Sick Note de Sky One, el drama criminal Snatch y la adaptación de Agatha Christie The ABC Murders.

Georgia es mejor conocida por sus papeles en el drama criminal de 2006 London To Brighton y la comedia de 2008 Angus, Thongs And Perfect Snogging.

Rupert previamente habló sobre querer tener hijos cuando cumplió 30 años en 2018.

Le dijo a The Guardian: "Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté allí todavía y no sé qué depara el futuro.

"Voy a seguir la corriente, seguir jugando personajes interesantes y ver qué pasa.

"Me gustaría establecerme y tener hijos pronto. Si tuviera un hijo, ¿lo llamaría Ron?

"Es un nombre bastante bueno, pero probablemente no. Y Grint es un nombre difícil para emparejar un nombre de una sílaba".