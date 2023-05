Rosalía revela cómo le pidió matrimonio Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas del momento y de las más queridas del medio, por lo que la española no dudó en compartir los detalles del momento en que el puertorriqueño le pidió matrimonio.

Durante una entrevista exclusiva para GQ España, los cantante fueron cuestionados sobre uno de los momentos más especiales de su vida.

'¿Cómo se comprometieron y quién propuso a quién?', leyó la pregunta Rauw.

De inmediato, la 'Motomami' respondió emocionada y comenzó a revelar los detalles del momento exacto.

"Nos comprometimos de la manera, yo creo, más bonita que me hubiera imaginado, que podría existir, porque fue en la casa de tu abuela (en Puerto Rico)", dijo Rosalía.

La intérprete de 'Saoko' aseguró el reguetonero la llevó a lo más alto de la casa de su abuela en Puerto Rico, donde se veía toda la ciudad, con fuegos artificiales.

La cantante española en ningún momento sospechó que su novio le iba a pedir matrimonio.

"Yo no me lo esperaba. Tú me dijiste 'ven te quiero llevar a un sitio'. Te lo quiero enseñar. Te seguí de lo más inocente", confesó.