Rosalía se compara con la virgen María a través de Instagram

Agencia

ESPAÑA.- Después de que la cantante 'Rosalía' tuviera un excelente 2019, la celebridad también se vió en vuelta en algunas polémicas como su pelea con VOX y por el uso de pieles de animal en sus abrigos y en estas últimas horas la española ha vuelto a realizar algo que no les ha gustado para nada a sus seguidores.

Rosalía publicó una imagen en la que sale con una bata rosa con puntos blancos, pero eso no es lo único que ha llamado la atención de la foto, si no, que la cantante ha querido hacer una referencia directa a la similitud de su pose con la de la Virgen María poniendo una imagen de esta, junto con un emoji de una paloma, algo que a muchos no les ha gustado.

Ver esta publicación en Instagram 🕊 Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 5 Ene, 2020 a las 11:24 PST

También te puede interesar: Cae avión con 180 pasajeros cerca de la capital de Irán

Más allá de religión o creencias, algunos de los fans de Rosalía han asegurado que esta comparacón muestra cierta falta de respeto por parte de esta.

La publicación tiene más de de 1,2 millones de ‘me gusta’ y más de 6,000 comentarios y aunque ha recibido varias críticas, existen otras personas que se han centrado en otros aspectos de la fotografía publicada por la artista.

(Con información de La Vanguardia)