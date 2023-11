Rosé de Blackpink promueve la salud mental en la APEC

Blackpink es conocido como un grupo capaz de mover masas a nivel mundial y una de sus miembros, Rosé, lo demostró la tarde de ayer al presentarse junto a la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon-hee, en una conferencia realizada en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés).

Durante el evento realizado en la ciudad de Cupertino y organizado por la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, los líderes y autoridades gubernamentales encabezaron una plática donde se discutieron estrategias para promover la salud mental en la actualidad.

[PRESS] #BLACKPINK’s #ROSÉ together with US FIRST LADY, Jill Biden and South Korea’s FIRST LADY, Kim Keon-hee at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Apple Park, USA.#BLACKPINK @BLACKPINK pic.twitter.com/m0vlix7fDj