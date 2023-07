Rosie O'Donnell actualizó el estado de salud de Madonna

La comediante Rosie O'Donnell reveló nuevos detalles sobre el estado de salud de "La Reina del pop" Madonna, asegurando que se está recuperando y que ha demostrado ser fuerte.

La amiga de la artista mencionó que Madonna se está recuperando en su hogar declarando: "Se está recuperando en casa, es muy fuerte en general", Según con Page Six,

O'Donnell proporcionó esta actualización sobre la salud de la intérprete de temas como “La Isla Bonita”, "Vogue" y “Material Girl” después de que compartiera una foto de hace veinte años donde aparece con Madonna.

De inmediato fanáticos de la cantante iniciaron a preguntarle de la información que poseía, considerando que ambas tienen una amistad de más de tres décadas.

Hace unos días se informó que la cantante puso en riesgo su vida al sobre exigirse para su gira mundial The Celebration Tour, ya que buscaba competir con artistas jóvenes.

Madonna tuvo que ser hospitalizada en terapia intensiva hace dos semanas a causa de una infección bacteriana; fuentes cercanas a la cantante aseguran que tuvo que ser intubada para no poner en riesgo su vida. Medios manejan que ahora se está recuperando en casa en compañía de sus hijos.

La gira Celebration de Madonna era a escala mundial pactando 84 fechas estaba programada para comenzar en Vancouver el próximo 15 de julio.

Planeaban realizar presentaciones en Detroit, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, además de la Ciudad de México. También contemplaba presentarse en otras ciudades de Norteamérica y Europa,

Su maganer Guy Oseary informó que tomaron la decisión de reprogramar su “The Celebration Tour” donde la denominada “Reina del Pop” pretendía incluir música de toda su carrera.

Rosie O'Donnell gave an update on her friend a #ALeagueOfTheirOwn costar Madonna's health after a rare bacterial infection sent her to the hospital: "She's good." https://t.co/RXcbuvbM4Q