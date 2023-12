Ryan Reynolds busca salvar a los amigos imaginarios en el primer tráiler de “IF”

Paramount Pictures libero el primer avance de “IF” una cinta que será protagoniza por Ryan Reynolds, el proyecto es dirigido, escrito y producido por John Krasinski quien además tendrá un papel que por el momento no ha sido revelado.

El cineasta busca sumar otro éxito en su filmografía, después de lo logrado en las dos entregas de “A Quiet Place” donde se consolidó como multifacético, en ellos apostó por el terror y la ciencia ficción pero el también actor cuenta con bastante experiencia en la comedia al haber interpretado a Jim Halpert en la serie de The Office.

Su próxima cinta IF seguirá la historia de Bea una niña que descubre que tiene la habilidad de poder ver a amigos imaginarios, además de enterarse que su vecino también posee ese don, juntos establecen una alianza para tratar de mantenerlos a salvo ya que estos andan sin rumbo luego de que los niños que los crearon se olvidaron de ellos y los abandonaron a su suerte.

El filme tiene un proyecto estelar además de tener a Reynolds famoso por interpretar a Deadpool, cuenta con la joven de 16 años Cailey Fleming conocida principalmente por interpretar a Judith Grimes en The Walking Dead, además de interpretar a las versiones infantiles de Rey en Star Wars y Sylvie en Loki, Fiona Shaw y Alan Kim también tienen roles como personas del mundo real.

La comedia que mezclara el live action con animación para los personajes animados de los amigos imaginarios que en la versión en ingles contarán con las voces de varias estrellas de Hollywood que incluyen a Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Matt Damon, Maya Rudolph, Sam Rockwell, Awkwafina, Vince Vaughn y la esposa en la vida real de Krasinski Emily Blunt.

Amigos Imaginarios tiene su estreno programado en cines para el 17 de mayo del 2024.

Get ready for a heart-warming, all-family film from the director of A Quiet Place, the star of Deadpool, and the studio that brought you Annihilation. #IFMovie pic.twitter.com/UU5pPciD76