Ryan Reynolds pide un alto a las filtraciones de ‘Deadpool 3’

Ryan Reynolds está más que feliz con la continuación de las grabaciones de la tercera película de Deadpool, tras la finalización de la huelga de Hollywood, aunque tiene una ligera incomodidad.

El intérprete de Wade Wilson compartió en sus historias en Instagram un mensaje dirigido a todas las personas y medios de entretenimiento, donde pide que dejen de filtrar fotografías y videos de las grabaciones de la cinta.

En su publicación, menciona que es difícil para la producción grabar en un espacio abierto y natural con cámaras que se reflejan en la pantalla del director.

Aunque no se sabe si Reynolds estaba molesto cuando escribió el mensaje, los cibernautas entienden el malestar que presenta tanto él, como el resto del reparto y miembros de la producción.

El actor entiende que al filtrar este tipo de contenido en redes sociales, es una forma en la que los fanáticos generan mayor entusiasmo en otros fanáticos.