Ryan Reynolds y Kenneth Branagh protagonizarán cinta “Mayday”

Skydance y la plataforma streaming Apple TV Plus están preparando el filme de acción y aventuras “Mayday”, será estelarizado por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, el proyecto será dirigido por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, según Deadline.

La trama de la cinta se mantiene en secreto, pero parte de una idea original de los cineastas y guionistas detrás de proyectos como “Noche de Juegos” y “Calabozos y dragones: Honor entre ladrones” la cual fue elogiada por la crítica especializada alcanzando un 90% de aprobación en el Rotten Tomatoes, además de un 97% por parte del público.

Ryan Reynolds es mejor conocido por interpretar al antihéroe Wade Wilson el denominado “Mercenario Bocazas” precisamente el actor canadiense se encuentra filmando “Deadpool 3” que será la primera de la franquicia desarrollada para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) aprovechando el tema del Multiverso, además pronto protagonizará Imaginary Friends ambas llegarán a cines en 2024.

Kenneth Branagh entre sus créditos principales está el retratar a Hércules Poirot en “Asesinato en el Expreso de Oriente, “Muerte en el Nilo” y próximamente en “Cacería en Venecia”, además aparecerá este 2023 en Oppenheimer del director Christopher Nolan.

Mayday aún no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa pero Apple TV Plus lo tiene como uno de sus principales apuestas para seguir ampliando su contenido y atraer nuevos suscriptores.

Ryan Reynolds and Kenneth Branagh have been cast in Jonathan Goldstein and John Francis Daley‘s action-adventure film ‘MAYDAY’ for Apple TV+ (Source: Deadline) pic.twitter.com/1KqAOGYy29

Ryan Reynolds and Kenneth Branagh are set to star in @AppleTV and @Skydance's new action-adventure film 'MAYDAY' from directors John Francis Daley and Jonathan Goldstein.



via: @DEADLINE pic.twitter.com/IMrqBJ9zzL