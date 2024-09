Sabrina Carpenter será protagonista de especial navideño en Netflix

Sabrina Carpenter será la protagonista de un especial navideño en Netflix titulado ‘A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter’, que se estrenará el 6 de diciembre a las 20:00 horas (hora de México).

El show promete sorprender con duetos inesperados y la participación de comediantes, aunque los nombres de los invitados aún son un misterio.

This is really gonna jingle your bells



A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter — her first-ever holiday special — features unexpected duets and comedic guests you will not want to miss! Mark your calendars for December 6 at 9PM ET/ 6 PM PT! pic.twitter.com/9FVDDjYJGy