Vas amar a 'Dumbo' con este nuevo póster

CIUDAD DE MÉXICO.- “Dumbo”, la historia que cuenta las aventuras de un bebe elefante con el poder de volar por sus grandes orejas será revivida por Disney 78 años después, por ello Entertainment Weekly publicó los pósters oficiales de los personajes principales de este “live-action”.

Tim Burton es el encargado de revivir este clásico, con el que se busca recordarle a la sociedad la importancia de la aceptación, inclusión y la amabilidad, publicó Reporte Indigo.

En las imágenes se pueden observar a Colin Farrell como “Holt Farrier”, un veterano de la Primera Guerra Mundial y estrella de un circo de Kentucky, quien regresa a su casa, donde tiene dos niños “Milly” y “Joe” para trabajar en un circo que se encuentra en la ruina.

Michael Keaton será el malvado “V.A. Vandevere”, un empresario que buscará comprar a “Dumbo” a toda costa para convertirlo en la nueva atracción del show más grande llamado “Dreamland” y así ganar mucho dinero a su costa.

La artista de trapecio francés, “Colette Marchant” es Eva Green, la estrella del circo “Dreamland”, quien deberá crear junto al pequeño elefante un gran acto donde los dos vuelen y se conviertan en la gran atracción.

Danny DeVito será “Max Medici”, el propietario del pequeño Circo Hermanos Medici, quien adquiere a un elefante embarazado con la esperanza de que atraiga más visitantes. “Dumbo” se estrenará el 29 de marzo próximo.

