Sadie Sink se une al UCM con ‘Spider-Man 4’, junto a Tom Holland

La estrella de ‘Stranger Things’, Sadie Sink, ha sido confirmada como parte del elenco de ‘Spider-Man 4’, donde compartirá pantalla con Tom Holland en su icónico papel de Peter Parker.

Aunque Marvel Studios aún no ha revelado detalles sobre su personaje, el medio Deadline sugiere que su papel será ‘significativo’, lo que ha desatado especulaciones entre los fans. Una de las teorías más comentadas es que Sink podría interpretar a Jean Grey, la poderosa mutante de X-Men, personaje previamente encarnado por Famke Janssen y Sophie Turner.

