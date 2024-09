SAG-AFTRA convoca huelga en contra de ‘League of Legends’

El sindicato de actores de Hollywood, conocido como SAG-AFTRA, ha decidido convocar una huelga en contra del popular videojuego en línea ‘League of Legends’, después de que la compañía Formosa Interactive LLC, productora del juego, intentara eludir la huelga en curso al contratar a actores no sindicalizados.

Según el sindicato, Formosa trató inicialmente de cancelar un videojuego no revelado que estaba siendo impactado por la huelga, pero tras darse cuenta de que no podía llevar a cabo esa cancelación, optó por transferir el proyecto a una empresa fantasma y lanzó avisos de audiciones dirigidos a actores ‘no sindicalizados’.

The union believes those actions, by the company Formosa Interactive LLC, to be a flagrant violation of labor law and has filed an unfair labor practice charge against the company with the National Labor Relations Board. (2/2)