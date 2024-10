SAG-AFTRA extiende huelga contra videojuegos por desacuerdos

SAG-AFTRA, el sindicato que representa a actores de cine y voz en Estados Unidos, ha decidido prolongar su huelga contra los principales editores de videojuegos al extender las negociaciones con las empresas del sector.

Las conversaciones más recientes concluyeron esta semana sin lograr un acuerdo sobre el Acuerdo de Medios Interactivos, lo que mantiene viva una disputa que ya lleva meses.

Según el sindicato, las fechas para retomar las negociaciones se anunciarán en cuanto se confirmen.

