Salma Hayek se transforma en hombre y arranca miles de suspiros

Ciudad de México.- La actriz Salma Hayek se mantiene como una de las famosas más activas en redes sociales, además que sus miles de fans saben que al entrar a su perfil se pueden llevar una grata sorpresa, pues es de las celebridades que se suman a los desafíos.

La veracruzana no pudo evitar el uso de una de las aplicaciones del momento y hace unos días compartió cómo se vería si fuera un hombre, además que pidió la opinión de sus seguidores, pues quería saber si "hubiera sido guapo".

Y algunos usuarios de la red social le contestaron afirmativamente, desde escribiéndole algunos piropos hasta compararlo con otros famosos, tales como Diego Boneta, "El Potrillo", Jaime Camil y Luis Fonsi.

Lo que no quedó duda es que la imagen que resultó con la combinación de los retratos y el uso de la aplicación gustó a más de 378 mil personas, quienes le dejaron su corazón en la publicación.

Por otro lado, no quedó duda que los fans de la intérprete de "Frida" y "Del Crepúsculo al Amanecer" prefieren su apariencia femenina, pues este fin de semana publicó una foto sin maquillaje, la cual robó los suspiros de más de 433 mil cibernautas.

Se trató de una selfie que se realizó este fin de semana y que muestra al fondo una serie de plantas. La fotografía, como las demás que forman parte de su Instagram, cuenta con cientos halagos aclamando su belleza.

Hace poco más de un mes, la actriz veracruzana sorprendió a sus fans con una fotografía donde luce completamente al natural; sus seguidores no tardaron en dejarle comentarios muy positivos y halagadores con respecto a que sus fotos no son editadas y aún así no se le ven arrugas. Varios de sus fans le piden encarecidamente que les comparta su rutina de belleza para mantener un rostro sano y joven.

Salma Hayek formará parte del elenco de "The Eternals", una de las películas que formará parte de la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel.