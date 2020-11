Salma Hayek, como Estatua de la Libertad, felicita a Biden y Harris

Ciudad de México.- La actriz y empresaria mexicana Salma Hayek ha compartido este fin de semana una fotografía caracterizada como la Estatua de la Libertad, esto con el fin de mandar un mensaje de unión en pro del futuro de la Nación de las Barras y las Estrellas luego del virtual triunfo de Joe Biden.

La fotografía que ha superado los más de 4 mil me gusta cuenta con un mensaje que es directo hacia los habitantes de Estados Unidos y la necesidad de trabajar en un renacimiento nacional:

"Ha llegado la hora de liberarnos de lo que nos divide", escribió la actriz de películas como "Frida" y "Del Crepúsculo al Amanecer".

Congratulations, President Elect, @JoeBiden. 4 years ago we heard of a wall separating Mexico from America but what really happened is we built an invisible wall that separated Americans from Americans. Nobody is more qualified to tear it down and make America united again.