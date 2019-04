Rechazan a Salma Hayek por ser “muy vieja”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Salma Hayek es considerada como una de las máximas exponentes de la actuación en su país, sin embargo, eso no lo es todo al momento de ser elegida para un papel, existen otros factores que, en ocasiones, pesan más que la experiencia.

El que juega en contra de la actriz Hollywoodense es la edad, o por lo menos así lo considera la productora Carmen Armendáriz.

De acuerdo con información de Univisión, lo anterior lo comentó la productora durante una entrevista con el medio ‘M2’, donde aseguró que la protagonista de ‘Frida’ ya no tiene la edad para personificar a María Félix en su bioserie.

“Está grande, necesito a alguien que me dé desde los veinte hasta los sesenta, setenta, hasta donde me dé, Salma no me los da ya”, aseguró sobre la actriz de 52 años de edad.

A pesar de descartarla por esa razón, la también productora de la serie ‘La Usurpadora’ no dudó en reconocer la gran calidad histriónica de la esposa del empresario francés François-Henri Pinault.

“Es excelente actriz, productora, pero está grande”, continuó Carmen Armendáriz, quien estuvo a cargo del programa ‘Hoy’ durante varios años.

Tras cerrarle las puertas a Salma, la productora dio un adelanto de quién podría ser la actriz que interprete a 'La Doña' en el esperado proyecto.

Se trata de Sandra Echeverría, de 34 años de edad, quien, de acuerdo a Armendáriz, cumple con la edad y con todas las características que está buscando.

“Sandra tiene la estructura de María. Yo ya había platicado con ella, ya me hizo pruebas de todo. Es muy disciplinada, entregada en su trabajo, eso está padre”, señaló la productora al mismo medio.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre la bioserie que buscará narrar el lado más humano de la emblemática actriz de la Época de Oro del cine mexicano.