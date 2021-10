Salma Hayek y su hija deslumbran en la alfombra roja de “Eternals”

La actriz mexicana Salma Hayek deslumbró y causó sensación en redes sociales después de su presentación en la alfombra roja de la película “Eternals”, que pertenece al Universo de Marvel y ella es protagonista del filme.

La veracruzana lució un vestido fabuloso con el cual dejó deslumbrados a los espectadores ya que dejaba ver un discreto pero sensual escote. Además llegó acompañada de su hija Valentina.

La hija de Salma siempre se ha caracterizado por mantenerse fuera de los reflectores, pero en esta ocasión dejó a un lado la timidez y decidió presentarse con su mamá en la alfombra, convirtiéndose en la segunda vez que acude a un evento.

A night that’s Eternal 💫 Check out the stars of Marvel Studios’ #Eternals at the World Premiere in Hollywood! Experience the film only in theaters November 5. Get Tickets Now: https://t.co/RilTsyZ1Ih pic.twitter.com/EmIToKWz6q