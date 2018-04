Bon Jovi está de fiesta. entran al Salón de la Fama

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Se le hizo a Bon Jovi: por fin son parte del Salón de la Fama de Rock and Roll. Las leyendas del rock fueron inducidas durante una emotiva ceremonia que se rea­lizó en el Auditorio Público de Cleveland ante fans y familiares de los músicos.

Jon Bon Jovi se reunió una vez más con Richie Sambora, el gui­tarrista original de los oriundos de New Jersey, quien abando­nó en 2013 la banda. El baterista Tico Torres, el tecladista David Bryan y el bajista Hugh McDo­nald, sustituto de Alec John Such, también estuvieron presentes, publicó Excélsior.

El discurso de Jon fue bas­tante emotivo porque recordó al hombre que le enseñó a tocar la guitarra, Al Parinello, su tiempo trabajando para la compañía de luz en Estados Unidos; además de hablar de las bandas y músi­cos que influenciaron su carrera: The Animals, Thin Lizzy, Bruce Springsteen y has­ta su participación en el disco de Navidad de Star Wars.

“Aprendimos a ganar­nos gente de todo el mun­do que no conocía nuestro nombre”, mencionó el cantante, de 56 años.

Además de relatar cómo han superado tiempos difíciles, como el que pasaron con la ausencia de Sambora para el disco y la gira de Because We Can, las dos operaciones de emergencia a las que se sometió Torres. “Juro que hasta mi guitarra me dio un dedo”, expresó.

Agradeció a su esposa, a sus familiares y leyó una larga lista de colabora­dores a los cuales quiso incluir en su discurso y fina­lizó: “el tiempo es el producto más pre­ciado que tenemos”, al tiempo que Jon señalaba a cada integrante.

Cada integrante tuvo su mo­mento al micrófono y los fans esperaban las palabras de Sam­bora, para ver si existe algu­na posibilidad de reconciliarse y regresar a la banda que fundó en 1983. Pero no fue así, se limi­tó a los agradecimientos y a de­cir que ser parte de Bon Jovi es lo mejor que ha podido vivir.

Lo que todos querían también ocurrió. Bon Jovi tocó You Give Love a Bad Name, It’s My Life y When We Were Us, esta última con Jon y Richie al micrófono. Livin’ on a prayer no pudo faltar y así sellaron su gran noche.

Durante la ceremonia tam­bién fueron inducidos The Cars, Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.