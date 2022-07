Sam Wilson es el Capitán América: Chris Evans.

Desde hace 10 años, Chris Evans se dedicó a interpretar al Capitán América y el momento de decir adiós llegó, pero hay quienes siguen reusándose a la idea de que el actor abandoné el Universo de Marvel, pues han tomado muy mal la noticia de que ahora será Anthony Mackie quien dará vida al superhéroe de fuerzas sobrehumanas.

Como había ocurrido en el pasado, no es una novedad que los seguidores de Marvel tuvieran la esperanza que Evans –que encarnó a este personaje en todas las ocasiones anteriores- volviera a reaparecer como el supersoldado Steve Rogers en la próxima entrega de la cinta, pero esta versión ya ha sido desmentida: Chris no vuelve, pero el Capitán América sí.

La noticia que Anthony Mackie –que interpretó a Sam Wilson en la serie de Disney+- se convertiría en el nuevo Capitán América ocurrió esta semana, junto con la novedad que también ya hay director confirmado para rodar la cuarta parte de la historia del superhéroe congelado durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de Julius Onah, el cineasta que estuvo al frente de "The Cloverfield Paradox" en 2018.

Hasta el momento, no existen señalamientos que pongan en duda el trabajo de Onah para dirigir la cinta. A diferencia de lo que sucede con Mackie, que desde que interpreta a Sam Wilson –un exmilitiar de las fuerzas armadas de Estados Unidos que asiste a compañeros veteranos con trastornos postraumáticos, y más tarde es reclutado con los Vengadores -desde 2014-, gran parte de los seguidores de la cinta han criticado la decisión de incluirlo dentro del elenco, ya que interpretar a Wilson lo convertía, automáticamente, en el sucesor de Chris Evans.

"TMZ" indicó que las negativas en contra de Anthony Mackie son motivadas por un prejuicio racial, pues parte de la comunidad de las redes sociales no se ha cansado de asegurar que no debería de incluirse a un hombre de color para hacerse cargo del papel.

Fue el propio Chris Evans que rompió con la ilusión, al publicar ayer en su cuenta de Instagram un mensaje corto pero muy claro: "Sam Wilson es el Capitán América".

Aunque se ha hecho mucho revuelo entre los fans del Universo de Marvel, al final de "Avengers: Endgame" (2019), ya había sido muy claro que el personaje de Evans –en el que es representado como un hombre mayor- había designado a Sam Wilson como su sucesor.

Finalmente, el portal de noticias indicó que ahora que Mackie adopte la figura del Capitán América habrán también revelaciones oscuras, en torno al origen del personaje, pues al final de la serie de Disney+ "The falcon and the winter soldier" (2021) se deja entrever que el gobierno de Estados Unidos construyó el personaje, a costas de personas de color.

(Con información de El Universal)