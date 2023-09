Sancionan a Manson por aventarle sus mocos a una camarógrafa

Brian Hugh Warner mejor conocido por su nombre artístico Marilyn Manson, fue multado como consecuencia de un incidente ocurrido durante un concierto en 2019 en New Hampshire, en el que se sonó la nariz sobre una camarógrafa.

El cantante de 54 años de edad, asistió este lunes 18 de septiembre al Tribunal en Laconia, New Hampshire donde un juez dictó que tendrá que realizar 20 horas de servicio comunitario, así como pagar una multa de mil 400 dólares.

El incidente por el que fue acusado ocurrió el 19 de agosto de 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford, donde Manson llevaba a cabo una presentación.

En algún momento del show, se acercó a la cámara sostenida por Susan Fountain y de la nada le escupió una flema.

Debido a esto, Fountain terminó con sus manos llenas de saliva, pero para mala fortuna, lo peor estaba por venir.

El cantante se acercó de nuevo a la camarógrafa y esta vez tapó uno de sus orificios nasales y se sonó la nariz, ocasionando que su fluido nasal cayera directamente en sus brazos y manos.

Videographer Susan Fountain’s victim statement, today.



Marilyn Manson pled no contest to a criminal misdemeanor after his nose spray got on her as she filmed a concert in New Hampshire.



She has also filed a 2021 lawsuit in LA on the 2019 incident for monetary damages. pic.twitter.com/kV7v576KLz