Saoirse Ronan y Jack Lowden unen su amor en boda secreta en Escocia

Saoirse Ronan, reconocida por su participación en películas como ‘Hanna’ y ‘The Lovely Bones’ (Desde mi Cielo), contrajo matrimonio en secreto con Jack Lowden, su coprotagonista en ‘Mary Queen of Scots’ (Las dos reinas).

La ceremonia, celebrada en Escocia, contó con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos de la pareja. Primero, se llevó a cabo una ceremonia civil en la Oficina del Registro Central de Edimburgo.

Los presentes, por petición de los contrayentes, guardaron secrecía y hubo tanta discreción que sólo se hicieron una fotos por parte de un fotógrafo que contrató la pareja.

Saoirse Ronan married her Mary Queen of Scots co-star in a secret ceremony. https://t.co/zG3VDwZZMo