Sarah Brightman llegará a la Arena CDMX con concierto navideño

Sarah Brightman describe la Navidad como una armonía perfecta de espiritualidad, unión familiar y alegría compartida.

Con motivo de su concierto ‘A Christmas Symphony’, programado para el 18 de diciembre en la Arena Ciudad de México, la reconocida estrella de la ópera pop habló sobre el significado de estas festividades, marcadas en la tradición católica por la celebración del nacimiento de Jesucristo.

Catalogada como una de las grandes divas del teatro musical y de la ópera pop, la soprano platicó que aunque es tía de más de diez sobrinos, en la familia es más conocida por ser la que les da consejos y motivaciones, más que regalos o apapachos.

“Jamás he sido de regalos, aunque los doy si me tocan. Nunca he dependido de un obsequio para mostrar mi cariño y en Navidad existe esta concepción de que todo debe ser material”.