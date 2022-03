Sasha Sokol denuncia a Luis de Llano: “abusó de mi”.

Con un contundente “abusó de mi”, la cantante Sasha Sokol rompió el silencio y reveló en un hilo de Twitter que durante cuatro años sostuvo una relación con el productor musical Luis de Llano… cuando ella tenía 14 años y el 39.

A través de Twitter, la cantante compartió su experiencia durante la relación que tuvo con Luis de Llano, afirmando que el productor mintió en una reciente entrevista con Yordi Rosado.

En una serie de tuits, relató su amarga experiencia y asegura que Luis de Llano ha mentido y manipula la verdad sobre la relación, especialmente sobre cuánto duro.

Sasha expone, con toda la crudeza que:

Luis de Ya no Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio.

En días pasados, Luis de Llano, uno de los productores de entretenimiento más prolíficos de México, efectivamente habló sobre su relación con Sasha Sokol, en una entrevista con Yordi Rosado.

El productor de Timbiriche admitió haberse enamorado de Sasha, quien -según él- fue la que dio por terminada la relación que duró sólo seis meses, aunque la cantante afirma que ésta duró varios años.