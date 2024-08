Scarlett Johansson protagoniza la nueva era de "Jurassic World"

Scarlett Johansson, una de las actrices más populares de Hollywood, tiene la misión de revitalizar una de las franquicias más famosas de la historia del cine: "Jurassic World". Después de su mediática batalla legal contra Disney por los pagos de "Black Widow", Johansson está lista para liderar una nueva etapa en la saga de dinosaurios con la película "Jurassic World: Rebirth".

La tarea no será fácil. La franquicia, que comenzó en 1993 con "Jurassic Park", ha visto una caída en sus ingresos en las últimas entregas. La película más reciente, "Jurassic World: Dominio" (2022), no alcanzó las expectativas de sus productores, generando solo seis dólares por cada uno invertido en su producción.

