Scream 7 será dirigida por Christopher Landon, remplazando a Radio Silence

Paramount Pictures está desarrollando la séptima entrega de “Scream”, sin embargo THR, anuncia que la nueva cinta tendrá un cambio importante, considerando que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Radio Silence directores de la quinta y sexta parte no regresarán.

Al menos no en lo que concierne a la dirección, que estará a cargo del cineasta Christopher Landon, quien tiene bastante experiencia en el género del terror, al ser el director de las exitosas películas de “Happy Death Day” y “Freaky”, además de ser guionista en la mayoría de los filmes de Actividad paranormal, por lo que el proyecto quedaría en buenas manos.

El estudio optó por buscar un nuevo director ya que el dúo de directores de Radio Silence decidió enfocarse en una película de monstruos para Universal Pictures, cuyo título no ha sido revelado, este proyecto será protagonizado por la mexicana Melissa Barrera, además de Dan Stevens, Giancarlo Esposito, Kathryn Newton, y es el último que grabó el recién fallecido Angus Cloud.

La dupla aun tendría créditos como productores ejecutivos en lo nuevo de la franquicia centrada en los asesinos seriales que portan la máscara y el manto de “Ghostface”, recordando que ellos fueron los que revitalizaron la saga creada por el director Wes Craven quien estuvo al frente de las primeras cuatro cintas y el guionista Kevin Williamson.

La quinta película trajo de regresó a la tercia de protagonistas de las cintas originales Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette para que volvieran a interpretar a Sidney Prescott, Gale Weathers y Dewey Riley.

No obstante cedieron el protagonismo a un nuevo cuarteto protagónico conformado por Melissa Barrera y Jenna Ortega como las hermanas Sam y Tara Carpenter, además de Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding como los hermanos Mindy y Chad Meeks-Martin.

Scream 7 aún no cuenta con una fecha de estreno tentativa ni elenco confirmado ya que las huelgas de guionistas y actores tienen paralizada la industria en Hollywood, Paramount no podrá negociar con nadie hasta que el conflicto haya sido solucionado, pero es un hecho que es una prioridad ya que las más recientes películas de la saga fueron un éxito en criticas y en taquilla.

Christopher Landon is officially set to direct ‘SCREAM 7’. (Source: https://t.co/pDESQtOief ) pic.twitter.com/3FuoQIyo8j

'Scream VII' confirmed to be in development with 'Happy Death Day' director Christopher Landon attached



(via @THR | https://t.co/PR8qJLgMzF) https://t.co/mnyXbDMue6