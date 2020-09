¡Se acabó el amor! Cardi B solicita el divorcio al rapero Offset

Los Ángeles.- Cardi B solicitó el divorcio del rapero Offset argumentando que su matrimonio estaba "irreparablemente roto".

La rapera ganadora del Grammy presentó su pedido el martes en Atlanta, en la Corte del Condado de Fulton, usando su verdadero nombre: Belcalis Marlenis Almánzar. Dijo que "no hay prospectos de reconciliación" con el integrante del trío Migos.

Los astros del hip hop han tenido un matrimonio inestable desde que se casaron en secreto en 2017. Se separaron al año siguiente, pero eventualmente decidieron arreglarse. Una audiencia en el caso está programada para el 4 de noviembre.

Cardi B sí quiere compartir custodia con Offset

La rapera Cardi B hizo cambios en sus documentos de divorcio para indicar que quiere la custodia compartida de su hija, Kulture, con su ex pareja, Offset, y que no requerirá apoyo económico, reportó TMZ.

En los nuevos papeles la intérprete de "I Like It" indicó que quiere que la resolución se dé sin mayores percances y de manera amistosa, ya que, de acuerdo con fuentes, ella aparentemente no sabía que su abogado había presentado documentos que hicieran ver su separación como un asunto polémico.

El representante legal de la celebridad indicó en los primeros documentos legales que su clienta solicitaría la custodia legal y física primaria de Kulture, de 2 años, lo cual se convirtió en una señal de que ella tenía problemas de crianza con Offset, aunque parece ser que no es el caso.

Los informantes indicaron que Cardi B quiere que Offset siga presente en la vida de la pequeña, y es por eso que se puso en contacto con su abogado para modificar los papeles.

El futuro ex esposo de la artista aún no ha respondido a la petición de divorcio.

(Con información de Associated Press y Agencia Reforma)