¿Se cancela la boda? Reportan fin del romance entre Rosalía y Rauw Alejandro

Muchos fanáticos de la cantante española se impactaron tras saber que Rosalía y Rauw Alejandro decidieron cancelar sus planes de boda y separarse. La pareja apenas había anunciado su compromiso en marzo de este año.

De acuerdo con la revista People, que a pesar del amor y respeto que se tienen, los cantantes decidieron cancelar su compromiso, el cual ya se tenía planeado con detalle.

Rosalia and #RauwAlejandro are going their separate ways. 💔 The couple — who announced their engagement in March — have broken up after more than three years together, PEOPLE confirms. https://t.co/gFzEEwgSkf pic.twitter.com/7DOuhuj678