¡Se quedará más tiempo en prisión! Aumentan plazo de investigación en el caso YosStop

Este miércoles se dictaron dos meses más para el plazo de investigación en el caso de Yoseline Hoffman, quien se encuentra en prisión preventiva luego de ser denunciada por el delito de pornografía infantil.

El abogado de la youtuber conocida como YosStop señaló a EL UNIVERSAL a su salida de la audiencia, que si bien el plazo cerraba el 5 de septiembre, será ahora hasta inicios de noviembre.

"Faltan tanto pruebas de nosotros de la defensa como de la asesoría jurídica de la víctima, de desahogar. Ya están ofrecidas pero como son dictámenes todavía no están terminados, entonces se pidió una prórroga de dos meses para el cierre del plazo… es un plazo en el que sigue la investigación", explicó el abogado Ricardo Cajal.

Cajal pidió no hacer caso a rumores sobre todo aquellos que dicen que Yoseline podría abandonar el penal de Santa Marta Acatitla en las próximas semanas.

"Lo que está es lo que pasó el día de hoy: que hay dos meses más para el plazo de investigación y como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum públicamente, la cárcel no es la única opción, hay medios alternativos de solución que están en la ley y que establecen ciertos requisitos, si en la medida de lo posible se considera viable uno se podrá llegar a una salida anticipada pero si no se puede pues no", explicó.