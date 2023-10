¿Se viene colaboración? Shakira llama a Bad Bunny a ‘facturar juntos’

Shakira volvió famosa la frase de ‘facturar’ desde que lanzó su colaboración con Bizarrap (BZRP) en su Music Session número 53, misma que Bad Bunny tomó como referencia en su nueva canción titulada ‘Thunder and Lightning’, escrita en conjunto con el rapero Eladio Carrión.

El tema lanzado hace cinco días y el cual ha registrado unos 4.4 millones de vistas en YouTube, relata la historia de un hombre pudiente, ocupado, solicitado, exitoso, que busca vivir la vida sin preocupaciones.

La frase que llamó la atención de la mismísima Shakira es la que se vincula con su exitosa frase, la cual menciona que ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’.

‘Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar, papá Dios me ayuda sin tener qué madrugar’ , canta Bad Bunny en su reciente éxito.

El ruido que ha causado el tema arrasó también con la colombiana que usó sus redes sociales para responderle al conejo malo en una historia de Instagram.

SHAKIRA via Insta stories: “Facturemos juntos entonces @badbunnypr”. pic.twitter.com/ALfEjkLFnk

Algunos sitios y usuarios en redes sociales señalaron que ‘Thunder and Lightning’ es una ‘tiradera’ a varios de sus colegas, entre ellos al colombiano J Balvin y de paso a Shakira, pues han considerado que sería una respuesta a la sesión que hizo con Bizarrap.