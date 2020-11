¿Se viene la boda? Tania Ruiz, novia de Peña Nieto presume lujoso anillo

MÉXICO.- Tania Ruiz Eichelmann publicó imágenes con un anillo que dejaban entrever un posible compromiso con su novio, el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

"Que dure para siempre por amor y jamás por costumbre. Forever and Ever!! My Love!", posteó Ruiz. 15cb0677-71c4-4dcd-add0-c3ee4ccfb28e

No obstante, en otra historia de Instagram aclaró que no habrá boda con el ex Mandatario.

"Oigan, oigan, no me caso, ¡sólo estoy muy feliz! ¡Amo a mi novio!", escribió.

En las primeras imágenes se puede ver que la joya no la porta en el dedo anular izquierdo, además de tratarse de una pieza con varias piedras y no del acostumbrado solitario.

"Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre", escribió.

Según expertos, es un anillo doble realizado en oro rosa con dos diamantes, uno redondo de 4 kilates y el otro en forma de gota de 2.5 kilates, en un estilo clásico, con un costo aproximado de 50 mil dólares (aproximadamente 1 millón de pesos).

Curiosamente, las publicaciones las hizo la modelo este jueves que la Fiscalía General de la República acusó a Peña Nieto de traidor y jefe criminal.

Peña Nieto y Tania Ruiz fueron captados por primera vez en España

El romance entre potosina y el ex mandatario se dio a conocer cuando fueron captados paseando por España, cuando él aún estaba casado con Angélica Rivera.

Posteriormente se les vio en algunos festejos juntos, y qué decir de la imagen más famosa de ambos, cuando fueron captados en un restaurante de Estados Unidos, en donde trataron de pasar desapercibidos usando pelucas.