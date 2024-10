Sean "Diddy" Combs es acusado de atacar a un menor de 10 años

Sean "Diddy" Combs fue demandado en Nueva York por presunta violación a un aspirante a rapero de 10 años, según Rolling Stone.

El incidente habría ocurrido en 2005 durante una audición en un hotel, donde el niño, conocido como "John Doe", fue dejado a solas con Combs por un consultor contratado por sus padres. Este le ofreció un refresco que supuestamente contenía drogas.

Diddy docket 2nd of at least 5 more civil cases against Sean Combs filed here in@SDNYLIVE. In this one, the John Doe says he is personal trainer and was assaulted by Combs & "Calebrity A" at an after party in LA in 2022. Book: https://t.co/dPYRDFf6Ve https://t.co/0yCa63jzUJ pic.twitter.com/LrqDwZZW5u