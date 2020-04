Sean Penn ayuda a personas de bajos recursos en California

México.- El actor y director, ganador de dos Oscar por su interpretación en las películas Mystic River (2003) y Milk (2008), Sean Penn se unió con el Ayuntamiento de Los Angeles, Estados Unidos, para abrir un centro en el que se harán pruebas del coronavirus (Covis-19), que se ubicará en el este de la ciudad californiana, un área de tradición humilde y mayoritariamente latina.

El consistorio angelino agradeció al actor la ayuda que ha brindado para esta crisis sanitaria a través de su propia organización benéfica Community Organized Relief Effort, cuyas siglas es CORE (Comunidad de Esfuerzos organizados para el Alivio).

"Gracias a Sean Penn y a los voluntarios de CORE por asociarse con nosotros para levantar un lugar de pruebas del Covid-19 en el este de Los Angeles", tuiteó el vicealcalde de Los Angeles, Jeff Gorell, junto a una foto con el actor.

Thank you @SeanPenn and volunteers from CORE who are partnering with us and running a COVID pop-up testing location in East LA. #HeroesOfCovid19 #LAStrong #COVID19 pic.twitter.com/ryiz00p8UU