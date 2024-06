Sean Penn niega hacer golpeado a Madonna con un bate de beisbol.

En una reciente entrevista con The New York Times, Sean Penn negó categóricamente haber cometido abusos físicos contra Madonna durante su matrimonio de cuatro años. El actor abordó específicamente el rumor que circuló en 1987 sobre un presunto golpe con un bate de béisbol a la "Reina del Pop".

Penn recordó el momento en que las autoridades lo investigaron, tras ser acusado de tener a Madonna atada en los años 80. En la entrevista, Penn narró cómo reaccionó al enterarse de este rumor por parte de una novia posterior:

"no sabía de qué diablos estaba hablando. Ahora creo que es justo decir que no soy el tipo más grande del mundo. Pero si golpeo a Mike Tyson en la cabeza con un bate de béisbol, iría al hospital. Ella es alguien que amo".

Entre 1985 y 1989, Penn y Madonna mantuvieron una relación que acaparó la atención de la prensa, principalmente por las controversias que rodeaban al actor y la naturaleza tóxica de su relación.

Durante esos años, un incidente en particular resaltó cuando un equipo SWAT irrumpió en la casa de Penn. "Un maldito equipo SWAT entró a mi casa. Dije: 'No voy a salir. Voy a terminar mi desayuno.' Lo siguiente que supe fue que estaban rompiendo ventanas por toda la casa y entraron. Me tenían esposado", recordó el actor.

Un reporte de Daily Mail indicó que Madonna testificó a favor de Penn en ese entonces. Penn expresó que aún guarda sentimientos hacia la cantante, con quien mantiene una relación amistosa en la actualidad.

"Resulta que es mucho más rápido reparar una amistad después del divorcio si no hay niños involucrados. A Robin (Wright) y a mí nos tomó bastante tiempo. Hubo mucho drama. Es mucho más importante repararlo si hay niños involucrados, pero no es fácil, ¿verdad?",

admitió Penn.

(Con información de Reforma)