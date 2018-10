¿Sebastián Rulli fue infiel con la 'Chica del clima'?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser relacionado sentimentalmente con Yanet García, Sebastián Rulli fue cuestionado con respecto a lo que siente y piensa sobre el tema su actual pareja, Angelique Boyer.

Las especulaciones surgieron luego de que el actor argentino estuviera dándole like a las fotos de la conductora y le escribiera algunos mensajes, por tal motivo, durante la conferencia del Festival del Globo en la Ciudad de México, Rulli se mostró abierto con los medios y aclaró lo ocurrido.

“No es celosa, yo creo que también el celo viene de parte de la otra persona, si lo provocas generalmente sucede, pero no es nuestro caso. Yo trato de hacer las cosas bien”, mencionó.

Acto seguido y tomándolo con el mejor humor, Sebastián respondió a los rumores sobre su posible nuevo romance.

“Que avisen para dejar espacio ¿no? No es tan fácil (poder estar con otra persona teniendo una relación)”.

Por otra parte, el artista fue solidario con su colega Gabriel Soto, quien se encuentra en medio de la controversia luego de que se destapara su romance con Irina Baeva, actriz por la que se dije se divorció de Geraldine Bazán.

“Gabriel es mi amigo, mi hermano, hemos viajado durante todo este tiempo en la gira, todo lo que he tenido que decirle se lo dije, y sin problema alguno, con problemas, cuenta con mi amistad. No tiene nada de malo tener una amistad así y yo creo que no es pública, entonces así la respetamos”, aseveró.

Con información de Multimedios.