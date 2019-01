Sebastián Rulli hace revelación de su relación con Angelique Boyer

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman uno de los romances más estables de la farándula luego de que surgiera su amor tras protagonizar la telenovela Lo que la vida me robó en 2013, pareciera que no todo es felicidad.

De acuerdo a Quién, conforme pasan los años, los actores continúan presumiendo ante las cámaras y a través de las redes sociales que su cariño es cada día más fuerte; sin embargo, el argentino reveló que en su relación no todo es lo que parece.

Durante una entrevista que concedió al programa matutitno 'Hoy', Rulli reveló que, como todas las parejas, tienen sus diferencias.

“Todos los seres humanos tenemos opiniones distintas en algunas cosas”.

No obstante, Sebastián minimizó el tema afirmando que no discuten, pues tienen la fortuna de coincidir en la mayoría de sus gustos y esto hace que los malentendidos pasen a segundo término.

Finalmente, el actor volvió a dejar muy claro que por el momento ninguno de los dos piensa en contraer matrimonio ni tener un hijo en común.

“No se presionen, nosotros no estamos presionados, así que no se preocupen que cuando tengan que enterarse se enterarán del algo si es que existe, sino sean felices igual que nosotros, no necesitan más, lo nuestro es tratar de avanzar día a día y tratar de conservar este amor y darle valor a lo que importa, a lo que es la relación”, concluyó.