Selena Gomez y Benny Blanco anuncian su compromiso

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el productor musical Benny Blanco. A través de Instagram, la cantante compartió un emotivo álbum de fotos que documenta el especial momento en el que Blanco le hizo la gran pregunta.

En la publicación, la fundadora de Rare Beauty escribió: "Por siempre comienza hoy". Las imágenes incluyen una cercana toma de su deslumbrante anillo de compromiso, capturas del pícnic donde ocurrió la propuesta, una selfie de su reacción y una tierna fotografía de ambos abrazados. Además, Selena publicó otra foto de su anillo en sus historias de Instagram, emocionando aún más a sus fans.

Benny Blanco, aunque no ha hecho publicaciones propias, confirmó la noticia al comentar en la publicación de Selena: "Esperen… esa es mi esposa". Este gesto selló oficialmente el compromiso de una de las parejas más queridas del momento.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco se hizo pública en diciembre del año pasado, cuando la actriz compartió una imagen de ambos besándose. Desde entonces, han demostrado tener una conexión sólida y madura, lo que ha llevado a dar este importante paso en sus vidas.

Este anuncio llega en una semana llena de éxitos para Selena Gomez, quien también ha recibido dos nominaciones al Golden Globe por sus interpretaciones en Emilia Pérez y la exitosa serie Only Murders in the Building.

El compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco marca un momento inolvidable para la cantante, actriz y empresaria, que sigue cautivando al mundo no solo con su talento, sino también con su felicidad personal.

Los fans esperan más detalles sobre la boda, que seguramente será un evento lleno de amor y estilo, como todo lo que rodea a la estrella.

(Con información de ELLE)