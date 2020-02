Selena Gómez sorprende a sus fans con “Feel Me”

Estados Unidos.- La cantante estadounidense, Selena Gómez, sorprendió a sus fans con el estreno de Feel Me, un tema adicional de Rare, álbum que lanzó en enero pasado.

Este “bonus” al exitoso disco, fue pedido por su público en un concierto de la gira Revival Tour, así lo expresó la cantante en redes sociales, al pie de una fotografía en el escenario.

On the Revival Tour, I introduced a song that you guys haven’t stopped talking about since. Soo you asked and I listened 😘 Today, Feel Me is out online and vinyl everywhere 🖤 https://t.co/1d3YKZPxK2 pic.twitter.com/WySaCH7TvT