¡Rompe el silencio! Selena Gomez habla sobre su ex novio

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez ha sido nombrada Mujer del Año por Billboard y esto ha abierto la puerta para que hable sobre el regreso de Justin Bieber a su vida.

En entrevista para Billboard, Selena compartió "Tengo 25, no 18, o 19 o 20. Aprecio a la gente que realmente ha impacto mi vida. Antes, tal vez, pudo haberse forzado algo que no estaba bien, pero eso no significa que la otra persona dejará de importarte. Y eso aplica en general", informó el portal LA E-Online.

Haberse reunido con Bieber y otras personas de sus pasado "le ha traído de vuelta la idea de sentirse plena", explicó. "Creo que es una verdadera representación de amor que va más allá de ti mismo. Soy yo tomando un café muy temprano por la mañana, hablando con una mujer que está celebrando su cumpleaños y va a Disneyland por primera vez en su vida. (A esta mujer) Le dije cuáles eran mis cosas favorita de ahí y se emocionó, y yo me emocioné porque ella estaba entusiasmada. Los pequeños detalles te impactan".

Esta es la primera vez que Gomez habla sobre Bieber desde su reencuentro.

Gomez está "muy orgullosa" por el hecho de aún tener una "verdadera amistad" con The Weeknd luego de su ruptura. "Realmente nunca había experimentado algo como esto en mi vida. Terminamos como los mejores amigos y eso fue increíblemente alentador y protector (para cada uno)", señaló la princesa del pop luego de que su relación terminara tras 10 meses. "Eso fue realmente impactante para mí".

(La entrevista se realizó antes de que Gomez y The Weeknd dejaran de seguirse en redes sociales)

2017 fue un año de transición en la vida de la cantante. En julio se sometió a un trasplante de riñón tras años de lucha contra el Lupus. Haber pasado la mayoría de su vida en el ojo público le ha dado más control sobre su carrera.