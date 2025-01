Selena Gómez responde a político que pidió su deportación

La cantante y actriz Selena Gomez respondió a Sam Parker, un político de Estados Unidos que pidió su deportación, luego de que la actriz expresa su tristeza por la situación de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

I think @selenagomez is allowed to have an authentic reaction to this subject; it's a personal experience.



Navigating how to express yourself on social media can be quite difficult. pic.twitter.com/52d1g1mAG5