Selena Gómez revela complicaciones en su deseo de ser madre

Al igual que miles de mujeres, Selena Gómez se enfrenta a complicaciones que le han impedido cumplir uno de sus mayores deseos: ser madre.

En una reciente entrevista para Vanity Fair, la actriz y cantante estadounidense reveló que no puede tener hijos debido a varios problemas de salud.

Selena Gomez has always wanted a family, but due to health complications, the star will be exploring adoption or surrogacy—when she’s ready. “I unfortunately can’t carry my own children,” she tells VF. “I have a lot of medical issues that would put my life and the baby’s in… pic.twitter.com/1WQUUFnYt8

Sin embargo, Gomez, de 32 años, dijo que no pierde las esperanzas de convertirse en mamá en algún momento, aunque con la ayuda de métodos alternativos como la adopción o un vientre de alquiler.

En mayo pasado, Gomez, quien en 2013 reveló que le diagnosticaron lupus y que en 2017 recibió un trasplante de riñón, habló sobre sus intenciones de ser madre.

Le dijo a la revista Time que si para sus 25 años todavía no tenía bebés, planeaba adoptar.

Incluso ha tocado el tema cuando habla del amor que le tiene a su prometido, el empresario y productor Benny Blanco, con quien sale desde julio del año pasado. Ahora, gracias a las alternativas para tener un bebé que existen, Gomez se siente más positiva de cumplir su sueño.

Selena Gomez says she and Benny Blanco don’t pressure each other to be anything they’re not: “We always make sure we’re protecting what we have. I want him to always be himself. I always want to be myself.”



She means that in another way too: “I’m not changing my name no matter… pic.twitter.com/hFWApKuSKh