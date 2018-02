Selena Gomez se pasea con la sudadera de su ex

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo no deja de hablar de otra cosa, y bueno, sabemos que hay cosas importantes, pero definitivamente esta reconciliación nos tiene un más intrigados que nunca. ¿La pareja favorita del mundo pop de está dando otra oportunidad?, ¿solamente se trata de un encuentro casual entre amigos?, ¿volverá #Jelena a nuestras vidas?

Pues parece ser que sí, las fotografías por los paparazzis de los cantantes no los ha detenido a seguirse viendo. Primero los vimos andando en bicicleta, después apareció en redes un video de los dos haciendo FaceTime y cantando, después aparecen muy abrazados y finalmente… Selena Gómez aparece con la sudadera (conocida a nivel mundial) de su ex novio Abel Tesfaye, informa Quién.

A Selena no le importó la opinión de los demás y decidió salir a dar una vuelta en bicicleta con esta chamarra mientras todo el planeta se hace preguntas sobre su situación sentimental. Ahora la pregunta es ¿por qué no le ha devuelto la chamarra? A lo mejor tiene un significado para ella, o simplemente no.

Lo que sí es un hecho es el acercamiento que Justin y Selena están teniendo.