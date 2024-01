Selena Gomez se une a biopic musical como Linda Ronstadt

Selena Gomez se embarca en un emocionante proyecto al encarnar a la legendaria Linda Ronstadt en una próxima película biográfica musical que actualmente se encuentra en la fase de preproducción, según confirmó Variety.

Linda Ronstadt es una talentosa artista estadounidense que se destacó por su asombrosa versatilidad en géneros musicales que abarcan desde el country hasta el rock 'n' roll y la música latina.

En la década de 1970, sus aclamados álbumes "Heart Like a Wheel" y "Simple Dreams" la catapultaron hacia el éxito comercial y el reconocimiento crítico.

Ronstadt ha dejado una huella imborrable en la industria, acumulando un impresionante total de 11 premios Grammy y siendo honrada con premios de Carrera Artística tanto por la Academia de Grabación como por la Academia Latina de la Grabación.

Selena Gomez will play Linda Ronstadt in an upcoming biopic.https://t.co/agmSywPj4R pic.twitter.com/PQYlcv7Pen — Variety (@Variety) January 10, 2024

Gomez, quien actualmente protagoniza la serie Only Murders in the Building, se une al proyecto bajo la producción de James Keach, responsable de biopics como Johnny & June: Pasión y Locura, sobre Johnny Cash, y el documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice.

El anuncio oficial se dio a conocer después de que Selena Gomez insinuara su participación al publicar una foto de las memorias de Linda Ronstadt, "Simple Dreams", en su historia de Instagram.

John Boylan, el manager de Linda Ronstadt, también participará en la producción del biopic.

Selena Gomez y Linda Ronstadt. (Foto: Instagram@SelenaGómez/Getty Images)

La conexión entre Selena Gomez y Linda Ronstadt va más allá de la ascendencia mexicana que ambas comparten, ya que la propia Gomez ha expresado en el pasado que mucha gente le ha señalado su parecido con la leyenda musical.

"Siempre me decían que me parezco a ella, y comencé a escuchar su música por eso" , reveló Gomez en una entrevista con On Air With Ryan Seacrest en 2015.

Con información de Reforma y Variety