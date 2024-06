Selfie Real: Príncipe Guillermo celebra cumpleaños en show de Taylor Swift

Como todo unos swifties, el Príncipe Guillermo, sus hijos los Príncipes Jorge y Carlota posaron en una foto junto a Taylor Swift, quien dio un concierto el viernes por la noche en la capital inglesa.

El próximo Rey de Inglaterra celebró su cumpleaños número 42 asistiendo a la primera parada en Londres del Eras Tour y luego publicó una foto de ellos tomándose una selfie con la estrella del pop, dio a conocer Variety.

"¡Gracias @taylorswift13 por una gran velada!" , posteó. Swift también publicó una selfie del encuentro, que también incluía a su novio Travis Kelce. "¡Feliz cumpleaños M8! Los espectáculos de Londres han tenido un comienzo espléndido" , escribió Swift.

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸🤝 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL — Taylor Swift (@taylorswift13) June 22, 2024

El espectáculo fue el primero de tres en el estadio Wembley de Londres. Durante el segmento de la canción sorpresa de la actuación, Swift presentó el debut en vivo de la canción "The Black Dog" de "Tortured Poets Department", que lleva el nombre de un pub en Vauxhall, que fue combinada con "Come Back Be Here" y "Maroon". También interpretó un popurrí de "Hits Different" y "Death by a Thousand Cuts"., reportó Daily Mail.

Se vio al Príncipe William bailando y cantando con entusiasmo "Shake It Off", lo que generó conversaciones en las redes sociales.

"Ese es nuestro próximo Rey de Inglaterra y estoy aquí para apoyarlo" , escribió un usuario.

Prince William just might be a Swiftie.



The royal celebrated his 42nd birthday at Taylor Swift's London show along with children George and Charlotte -- and even snapped a selfie with the pop star. https://t.co/5LYxrmZZQR pic.twitter.com/TjCI9fQ8El — Variety (@Variety) June 22, 2024

Aunque su esposa, Kate Middleton, hizo recientemente su primera aparición pública desde su diagnóstico de cáncer en el evento Trooping the Color del fin de semana pasado, no asistió al concierto.

Otras celebridades que asistieron incluyeron a la estrella de Bridgerton Nicola Coughlan; Cara Delevingne, quien actualmente dirige la producción de Cabaret en el West End; y el destacado Jonathan Van Ness de Queer Eye.

Taylor inició la etapa londinense de su Eras Tour, que batió récords, en el estadio de Wembley, actuando ante fanáticos, celebridades y políticos por igual, así como ante su novio, el futbolista estadounidense.

El Príncipe Guillermo y la megaestrella Swift se conocen desde hace mucho tiempo: la pareja compartió escenario en el Palacio de Kensington para interpretar Livin' On A Prayer con Jon Bon Jovi en un evento benéfico en 2013.

Con información de Reforma.