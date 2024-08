SeMujeres condena violencia de género en 'La Casa de los Famosos'

La Secretaría de las Mujeres de la CDMX (SeMujeres) expresó su firme rechazo a los actos de violencia de género que ocurrieron esta semana en La Casa de los Famosos México, popular reality show que reúne a diversas personalidades del país.

En un comunicado, la SeMujeres denunció que el youtuber Adrián Marcelo ejerció violencia de género contra la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos y prejuicios dañinos.

La Secretaría destacó que dichos comportamientos refuerzan estereotipos dañinos y contribuyen a una visión distorsionada de las mujeres, aumentando el nivel de violencia y los discursos de odio. Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación para que promuevan una imagen libre de prejuicios y eliminen el lenguaje sexista y misógino.

La SeMujeres exhortó a la producción de La Casa de los Famosos México a tomar medidas decisivas contra la violencia y a eliminar la participación de individuos que promuevan mensajes de discriminación y desigualdad.

"Les proponemos llevar a cabo procesos de formación y capacitación en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia, a las personas integrantes de su producción y el medio de comunicación", aseveran.

En la madrugada del martes 6 de agosto, La Casa de los Famosos México fue escenario de múltiples confrontaciones entre los participantes.

Las discusiones incluyeron enfrentamientos entre Sian contra Mario Bezares, Ricardo contra Karime, Mariana contra Briggitte, así como Adrián Marcelo contra Gala Montes, siendo este último el conflicto que más se popularizó en las redes sociales.

En el enfrentamiento, Adrián Marcelo habló sobre los problemas de Gala Montes con su mamá y descalificó abiertamente su salud mental.

"Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas" , señaló.