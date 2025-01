Señalan a Peso Pluma en red de lavado de dinero para 'Los Chapitos'

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, ha sido señalado en un presunto caso de lavado de dinero relacionado con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa.

Este señalamiento surgió a través de volantes arrojados desde una avioneta en diversas colonias del sur de Culiacán.

Peso Pluma, intérprete de temas populares como ‘AMG’, ‘Igualito a mi apá’, ‘El Azul’, ‘El Gavilán’ y ‘Siempre pendientes’, es conocido por canciones que en ocasiones hacen alusión directa a actividades delictivas vinculadas a ‘Los Chapitos’.

Un ejemplo de ello se encuentra en ‘El Gavilán’, una colaboración con Luis R. Conriquez y Tony Aguirre, que incluye versos como: