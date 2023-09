Sentencian a Danny Masterson a 30 años de prisión por abuso sexual

El actor Danny Masterson, conocido por interpretar a Henry Hyde en la famosa serie de los noventa ‘That '70s Show’, fue condenado este jueves por dos cargos de violación ocurridos a inicios de los 2000.

El actor estuvo presente junto a su abogado Philip Cohen, cuando el tribunal de Los Ángeles dictó la sentencia final.

De acuerdo con TMZ, el acusado Daniel Peter Masterson de 47 años fue hallado culpable de haber abusado de dos mujeres entre 2001 y 2003, tiempo en el que se encontraba trabajando en la serie de comedia.

Danny Masterson Sentenced To 30 Years in Prison In Rape Retrial Case https://t.co/DWDdAMFljt