Será Melissa Barrera la protagonista de ‘In the Cradle of Granite’

Melissa Barrera ha sido anunciada como la protagonista de ‘In the Cradle of Granite’, un thriller western ambientado en el brutal oeste americano del siglo XIX.

Esta película, que marca el debut en inglés del director costarricense Ariel Escalante, está basada en un guión original de Jay Holmes y promete contar una historia intensa y conmovedora.

En este relato, Barrera interpreta a una joven madre que, tras la muerte de su esposo, se enfrenta a enormes desafíos mientras lucha por mantener a su familia en un entorno lleno de peligros.

