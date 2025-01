Será ‘Werwulf’ el próximo filme de Rob Eggers, director de ‘Nosferatu’

El director estadounidense detrás de ‘Nosferatu’, Robert Eggers, se prepara para explorar nuevamente el género del horror con su próxima película ‘Werwulf’, un largometraje centrado en los feroces y emblemáticos hombres lobo.

Esta nueva producción, que será dirigida por Eggers y coescrita junto al guionista islandés Sigurjón Birgir Sigurðsson, mayormente conocido como ‘Sjón’, ha sido confirmada por Variety.

El estreno de la película está programado para el Día de Navidad de 2026, en América del Norte, un regalo perfecto para los fanáticos del terror.

