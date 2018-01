¡Rompe el Silencio! Hija de Sergio Andrade habla de su padre

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hija de Sergio Andrade declaró que el tema la tiene sin cuidado, y que le duele por lo que sufrió su mamá, Karla de la Cuesta.

De acuerdo con Vanguardia MX, Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, una de las protagonistas del escándalo que involucró a Gloria Trevi y al productor hace algunos años, declaró para Univisión que: "No me importa que me pregunten. Sí, mi papá es Sergio Andrade y no me importa, me tiene sin cuidado ese tema, me duele por lo que sufrió mi mamá, pero más allá no me meto".

La chica ahora desea avanzar en su carrera como actriz, de hecho será parte de la puesta en escena "Del Cielo al Infierno", obra que habla sobre mujeres que han sido atacadas sexualmente, y participa al lado de su madre.

Para la joven de 19 años, Sergio Andrade "es un hombre que en verdad no me importa, no tiene corazón".

Cuando se le preguntó si le gustaría llevar el apellido Andrade, contestó que jamás ha tenido ganas de cambiárselo, pues su madre así la registró y así se piensa quedar. "No vivo traumada por lo que pasó con mi mamá y mis tías, pero también prefiero no ver ni fotos ni videos de aquella época. Sé la historia porque mi mamá me la contó y con eso me quedo", finalizó.

Feliz de compartir escenario con mi pequeña amada Valentina de la Cuesta. pic.twitter.com/IZzWgtX4dF — karla de la cuesta (@karladelacuesta) 18 de enero de 2018

Nació en Coatzacoalcos, Veracruz el 26 de noviembre de 1955, es cantante, pianista, compositor, arreglista, multi-instrumentista, director de orquesta, productor de discos, escritor, director de cine, cantautor y representante artístico. Ha creado numerosos éxitos discográficos y ganado múltiples premios en festivales nacionales y ha ganado fama del escándalo social.

En el año 2000 fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, acusado de rapto, estupro y corrupción de menor, con referencia a la joven Karina Yapor. Fue absuelto del cargo de corrupción, pero condenado a prisión por los otros dos cargos. A esto se le sumaron más casos denunciados.